Microsoft protegerá las comunicaciones a través de Teams de los intentos de llamadas de voz fraudulentas, lo que se conoce como ‘voice phishing’, con la ayuda de la inteligencia artificial.

La firma tecnológica implementará el próximo mes de enero una nueva herramienta de detección de ‘voice phishing’ en Teams, para identificar las llamadas de uno a uno que buscan engañar a los usuarios en su servicio de comunicación y colaboración.

La herramienta utilizará inteligencia artificial para “analizar las conversaciones en busca de indicios de ingeniería social” en aquellas llamadas que procedan de fuera de la organización, como informa la compañía en la hoja de ruta de Microsoft 365.

Si detecta “actividad sospechosos”, Teams notificará al usuario, para que ayudarle a “reconocer posibles amenazas y a decidir cómo proceder”.

Esta herramienta tendrá una vista previa disponible en diciembre, aunque la intención de Microsoft es iniciar su despliegue para los usuarios de Teams a nivel global en enero de 2027, en Android, Teams para escritorio, iOS, Mac y Móvil.

El ‘voice phishing’ (o ‘vishing’) es un tipo de fraude digital que consiste en engañar a las víctimas por teléfono o voz suplantando identidades que conocen y en las que confían (como un hijo, un vecino o un jefe) para obtener información sensible, dinero o credenciales.