Microsoft planea fusionar Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass

Microsoft está planeando fusionar las suscripciones de Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass tras una serie de cambios y actualizaciones en su servicio de pago que hizo durante el año pasado.

El pasado mes de octubre Xbox actualizó sus planes de Game Pass subiendo el precio de las suscripciones y añadiendo nuevos planes: Essential, Premium y Ultimate, todos ellos con una biblioteca de juegos que incluyen títulos de PC. Meses antes, en agosto, Xbox extendió el juego en la nube a las suscripciones más económicas de Game Pass para facilitar el acceso desde cualquier dispositivo compatible.

Los próximos planes de Microsoft para Xbox podrían pasar por la fusión de Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass, según ha avanzado el periodista de The Verge Tom Warren, quien ha matizado que no prevé “cambios importantes en Game Pass este año”.

Además, Microsoft también planea ampliar la oferta de Game Pass combinando servicios de terceros con las suscripciones, que se sumarían a Ubisoft+ Classics, EA Play y Fortnite Crew con Game Pass.

A finales de enero, Microsoft anticipó el futuro de Xbox con una nueva interfaz web para Cloud Gaming, con un diseño renovado y actualizaciones para las funciones de navegación, simplificando la actividad en cada título.

De esta forma, la fusión de las suscripciones de Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass irían en consonancia con la nueva política de Microsoft de optimizar y simplificar los servicios de Xbox.