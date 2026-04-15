Meta y Broadcom trabajarán juntos en múltiples generaciones de los chips MTIA

Meta ha ampliado la colaboración que mantiene con Broadcom para el desarrollo de las próximas generaciones de sus chips aceleradores de entrenamiento e inferencia, conocidos como MTIA, lo que le permitirá contar con la infraestructura necesaria a largo plazo.

La compañía tecnológica tiene previsto implementar cuatro generaciones de MTIA en dos años, una estrategia que pretende que el nuevo chip no quede desfasado nada más llegar al mercado, dada la rápida evolución de los modelos de IA.

El nuevo acuerdo con Broadcom “impulsará la aceleración” de los chips personalizados de Meta, con una “una hoja de ruta sostenida y multigeneracional para respaldar la trayectoria de crecimiento masivo de los próximos años”, como ha expresado el presidente y director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, en un comunicado.

Como parte de esta alianza, Broadcom trabajará junto con Meta en el diseño de los chips aceleradores, el empaquetado avanzado y las redes, con la plataforma XPU en el centro, una tecnología de Broadcom diseñada para crear aceleradores de IA personalizados y tecnologías Ethernet que facilitarán una conectividad fluida y alto ancho de banda en los clústeres.

Según Meta, el acuerdo incluye también un compromiso que supera 1GW, lo que, según el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, “proporcionará un mayor rendimiento y eficiencia en todo” lo que están desarrollando.