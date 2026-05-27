Meta lanza suscripciones de pago para Instagram, Facebook y WhatsApp

Meta lanzó el miércoles planes de suscripción de pago para sus principales aplicaciones, lo que supone un giro significativo del gigante tecnológico para diversificarse más allá de los ingresos por publicidad.

La directora de productos de Meta, Naomi Gleit, anunció el lanzamiento de Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus a nivel mundial en un video publicado en su cuenta de Instagram. También adelantó que hay más planes en marcha para empresas, creadores y productos de inteligencia artificial.

La decisión llega cuando Meta se enfrenta al escrutinio de los inversionistas por sus enormes gastos en inteligencia artificial.

La empresa ha proyectado un gasto de capital, principalmente para centros de datos de IA, de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares para el año.

Las acciones de Meta subieron casi un 3% tras la noticia.

Según reportes de prensa, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un precio de 3,99 dólares al mes, mientras que WhatsApp Plus costará 2,99 dólares al mes.

Instagram Plus y Facebook Plus tendrán funciones adicionales, como mejores analíticas, estadísticas de reproducciones de historias, un mayor alcance de audiencia y opciones de personalización del perfil.

WhatsApp Plus se centrará en la personalización, y ofrecerá stickers premium, tonos de llamada personalizados y temas para la aplicación.

Gleit afirmó que la empresa pretende eventualmente consolidar sus distintas ofertas bajo una única marca llamada Meta One.

En 2023, Meta lanzó en Europa versiones de pago y sin publicidad de Facebook e Instagram para cumplir con la legislación de la UE sobre protección de datos.