MediaTek lanza el chip Dimensity 8550 dedicado completamente a la IA de Gemini Nano V3

El fabricante de chips para móviles MediaTek ha presentado el nuevo SoC Dimensity 8550, que se caracteriza principalmente por dar soporte a Gemini Nano V3 de Google.

A principios de este año, MediaTek lanzó el chip Dimensity 8500 en 4 nm con núcleos de CPU formados por ocho Cortex-A725 y la GPU Mali-G720 MC8. La compañía taiwanesa ha renovado este chip con el nombre Dimensity 8550.

La novedad más importante del Dimensity 8550 yace en su LLM Booster, un optimizador de modelos de lenguaje grande, y la compatibilidad con el último modelo Google Gemini Nano V3, que fue presentado en el pasado Google I/O, lo que abre la puerta a capacidades de última generación y un rendimiento listo para el futuro. La nueva versión del chip sigue utilizando la NPU 880, dedicada a todos los procesos que tienen que ver con la inteligencia artificial.

El chip MediaTek Dimensity 8550 está dedicado a la gama media-alta de dispositivos móviles para ofrecer un mejor rendimiento en juegos, mejores efectos visuales HDR y conectividad 5G avanzada de última generación gracias a que está equipado con una CPU All Big Core, una GPU de ocho núcleos y una NPU de IA generativa.

Da soporte a Diffusion Transformer, la arquitectura de IA que está revolucionando la generación de imágenes y vídeos, y NeuroPilot hardware compression, que hace posible que los modelos de IA ‘encojan’ para que funcionen de forma fluida y local en un smartphone.

Aparte de la inteligencia artificial, el nuevo chip Dimensity 8550 está destinado al gaming de última generación gracias al diseño All Big Core que ofrece un gran rendimiento con velocidades de la CPU de hasta 3,4 GHz.

A esto se le suma la presencia del chip Arm Mali-G720 MC, que, gracias a que está potenciado por la tecnología MediaTek HyperEngine, mejora la experiencia de gaming. Según señala el fabricante de chips taiwanés desde su web, el SoC soporta hasta 120 FPS de tasa de refresco y visuales con ajustes extremos de HDR, sin perder nada de eficiencia en la gestión de la batería.

Da soporte a los sensores de cámara QPD-Bayer dedicados a la captura de más luz, a un enfoque en objetos más rápido y ofrecer la capacidad de generar fotos y vídeos de alta resolución. La grabación de vídeo está mejorada con enfoque automático del 100 % PDAF y con 4K HDR de alta eficiencia energética para grabar escenas cinematográficas ultra detalladas durante más tiempo y con efectos visuales HDR compatibles en todo el rango de zoom.

Está diseñado para funcionar con LPDDR5X y almacenamiento interno UFS 4.0, cuenta con módem 5G (dual SIM dual active) y soporte a WiFi 6E y Bluetooth 5.4. El primer móvil que ya cuenta con el chip Dimensity 8550 es el Honor 600 Pro, que se lanzó en China hace unos días.