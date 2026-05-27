Los cibercriminales aprovechan la expectación por GTA VI para engañar con falsos accesos anticipados al juego

El retraso del lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA IV) ha generado una expectación entre los seguidores de la franquicia que los cibercriminales están explotando con falsos accesos a la beta del juego.

NordVPN ha alertado sobre una oleada de campañas de estafa que prometen un acceso anticipado a uno de los juegos más esperados del año, que han sido diseñadas para robar las credenciales de los usuarios y descargar ‘malware’.

Esas campañas ofrecen claves para el acceso anticipado al juego en PlayStation 5 y Xbox, o completar un proceso de verificación que en realidad suscribe a las víctimas a servicios de pago. Para Android, incluso, se promocionan aplicaciones con acceso a la beta del juego.

La campaña dirigida contra los usuarios de Windows promete una descarga completa del juego, pero descarga un ‘malware’ que hace que los cibercriminales tengan control completo el equipo infectado.

“Cuando la gente está desesperada por conseguir acceso anticipado a algo, baja la guardia. Esa es la vulnerabilidad que explotan los atacantes que acceden a través de ventanas”, explican desde NordVPN en la alerta que han compartido directamente con medios especializados como PCMag e Insider Gaming.

Grand Theft Auto VI llegará al mercado el 19 de noviembre, después de sufrir retraso en su lanzamiento, ya que inicialmente se había anunciado para otoño de 2025 y posteriormente se pospuso para mayo de 2026.