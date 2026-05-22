Lenovo reconoce que se vende en China una consola retro portátil con su marca y juegos propiedad de Nintendo instalados

Lenovo ha reconocido que una consola portátil vendida en China bajo su marca, la Lenovo G02, se distribuye mediante un acuerdo de licencia regional pese a incluir miles de juegos preinstalados y emuladores capaces de ejecutar copias no autorizadas de títulos de Nintendo y otras plataformas clásicas, aunque no forma parte de su catálogo oficial global.

En China es una práctica habitual vender consolas de marca blanca con juegos preinstalados a través de memorias ROMs integradas, que se distribuyen a partir de plataformas de venta como AliExpress. Estas consolas, permiten ejecutar copias de juegos originales utilizando un emulador.

Este tipo de productos constituyen una infracción de los derechos de autor de los videojuegos, ya que la distribución comercial de los juegos sin licencia implica delitos de piratería, algo ampliamente perseguido por compañías como Nintendo.

Sin embargo, recientemente se ha puesto a la venta en China una consola retro portátil bajo la marca de Lenovo que lleva a cabo esta misma práctica. Se trata de la Lenovo G02 (con un nombre muy similar a la consola Lenovo Legion Go 2) y cuenta con un formato similar a la Game Boy impulsada con Linux.

Esta consola se vende a través de portales como AliExpress y, dependiendo del vendedor, incluye ROMs con miles de juegos preinstalados entre los que se incluyen múltiples copias de juegos originales con derechos de autor de Nintendo.

Concretamente, está equipada con más de 18.000 juegos y más de 30 emuladores de plataformas de videojuegos clásicas, entre las que se incluyen la PSP, PlayStation, Nintendo DS, Nintendo 64 y Arcade.

Lenovo es consciente de la existencia de este producto y de que se vende bajo su propia marca con una licencia oficial, como ha explicado en declaraciones al medio Retro Dodo, que ha podido probar de primera mano esta consola tras comprarla por AliExpress y compartir su experiencia con la compañía.

Según un portavoz de la tecnológica, el dispositivo Lenovo G02 se fabrica “mediante un acuerdo de licencia de marca regional” destinado exclusivamente al mercado chino y “no forma parte del catálogo global oficial de productos de Lenovo”. Asimismo, ha apostillado que, al tratarse de un acuerdo de licencia, los productos desarrollados “pueden diferir de los productos Lenovo vendidos a través de canales autorizados”.

Es decir, Lenovo confirma que se está vendiendo este producto de marca blanca con su logo, no solo en el embalaje, sino en la propia consola y en la pantalla de arranque, a pesar de que no es un dispositivo fabricado por la tecnológica y que se utiliza para jugar de forma no legítima a títulos con derechos de autor.

Según se puede ver en las especificaciones del producto a través de las páginas de venta, esta consola está equipada con el procesador RK3326 de cuatro núcleos, pantalla IPS HD de 4,5 pulgadas y una batería de 4.000 mAh. También está equipada con WiFi.

Con todo ello, aunque se trata de una licencia exclusiva para China, la Lenovo G02 se puede comprar desde otros países a través de distintas plataformas. Asimismo, aunque Lenovo haya permitido su fabricación, no controla el contenido integrado.