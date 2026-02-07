Las franquicias de Bethesda Game Studios y MachineGames llegarán a Nintendo Switch 2 este año

Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4: Anniversary Edition, Resident Evil Requiem y Orbitals llegarán a lo largo de este año a Nintendo Switch 2, como ha compartido este jueves la compañía tecnológica, en el marco de la presentación de novedades de estudios de terceros.La compañía de videojuegos ha celebrado este jueves un nuevo evento ‘Nintendo Direct: Partner Showcase’, centrado en los títulos nuevos y clásicos de estudios de terceros que se lanzarán para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.Entre las novedades, se ha anunciado que próximamente debutarán en Nintendo Switch 2 varias franquicias de Bethesda Game Studios y MachineGames, como, por ejemplo, Indiana Jones y el Gran Círculo ( 12 de mayo), Fallout 4: Anniversary Edition (en digital el 24 de febrero y en formato físico el 28 de abril) y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (en 2026).Por otro lado, en la presentación también se ha podido ver en detalle Orbitals, un título exclusivo de Nintendo Switch 2. Esta aventura intergaláctica de plataformas y puzles, pensada para dos jugadores en modalidad cooperativa, se ambienta en una galaxia de aspecto retro inspirado en series de anime.También ha habido tiempo para repasar el resto de títulos que llegarán a Switch 2, como Resident Evil Requiem (27 de febrero); Tokyo Scramble (11 de febrero), un título de supervivencia, acción y rompecabezas que transcurre en las profundidades de Tokio; la aventura de acción y ciencia ficción con un toque de hackeo Pragmata (24 de abril); Final Fantasy VII Rebirth (3 de junio); y Paranomasight: The Mermaid’s Curse (19 de febrero).Kyoto Xanadu, un título que se desarrolla en una realidad alternativa llena de monstruos y misterios en la que Kioto es la capital de Japón, estará disponible en verano para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. También llegará a ambas consolas Digimon Story Time Stranger (10 de julio), con un evento apocalíptico que amenaza con aniquilar el mundo de los humanos y el Mundo Digital.El juego de juego de rol y acción Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok llegará a Nintendo Switch 2 el 9 de julio, mientras que Turok: Origins estará disponible en otoño y Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflextion, a partir del 13 de marzo.También se han anunciado el juego de exploración vikinga Valheim y Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition, aunque no se ha anticipado fecha, y Captain Tsubasa 2: World Fighters, que estará disponible a lo largo del año para Nintendo Switch, mientras que Another Eden Begins llegará a las dos consolas de Nintendo este verano y Scott Pilgrim EX, el 3 de marzo.Otros juegos confirmados para Nintendo Switch 2 son: Super Bomberman Collection (ya disponible), The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (18 de junio), eFootball Kick-Off! (verano), Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition (25 de marzo), PGA TOUR 2K25 (6 de febrero), WWE 2K26 (13 de marzo), Shadow Tactics: Blades of the Shogun (18 de marzo), Goat Simulator 3 (1 de abril), Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition (16 de julio), Star Trek: Voyager - Across the Unknown (18 de febrero), Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition (22 de mayo) y Reanimal (13 de febrero).