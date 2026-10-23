La venta global de ordenadores disminuye un 21% en el tercer trimestre de 2026 y seguirá disminuyendo hasta un 6% más

El envío de de ordenadores mundiales ha disminuido un 21 por ciento a nivel global durante el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, sumando 57 millones de unidades, un descenso que continuará disminuyendo hasta el 27 por ciento durante el cuarto trimestre de 2026, debido al aumento de costes de la memoria.

El sector de PCs está atravesando un momento complejo en el que la demanda de los consumidores es más débil, en parte, debido a la crisis de memoria RAM que sufre el sector tecnológico desde hace varios meses, que ha generado un marco de escasez global con el que se han disparado los precios de estos componentes, en parte, por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Esta situación ha obligado a los fabricantes a elevar los precios de sus productos y, como consecuencia, los consumidores han optado por retrasar sus posibles adquisiciones de nuevos ordenadores, algo que se refleja en el número de envíos globales de PC, que ha disminuido un 21 por ciento interanual durante este tercer trimestre de 2026.

Así lo ha compartido Counterpoint Research en los resultados de un nuevo estudio, donde se refleja que se han enviado un total de 57 millones de unidades, es decir, 13 millones de PC menos que en el mismo periodo del año 2025, cuando se registraron 70 millones de unidades.

No obstante, según ha explicado la compañía, se ha de tener en cuenta que este descenso se ha producido de forma más pronunciada porque el tercer trimestre de 2025 fue favorable a nivel de ventas. Concretamente, coincidió con “las compras realizadas antes de la fecha límite de soporte para Windows 10 y los ajustes de inventario relacionados con los aranceles”, que impulsaron el crecimiento de los envíos.

Pero la caída de este tercer trimestre va más allá, dado que el informe también refleja cómo los envíos de ordenadores han disminuido un 13,8 por ciento con respecto al segundo trimestre de este mismo año 2026.

Además, Counterpoint ha compartido sus perspectivas a futuro, detallando que se espera que los envíos continúen cayendo durante el resto de año, con una previsión de alcanzar una bajada del 27 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2026. Esto es, un 6 por ciento más que la caída registrada actualmente.

Siguiendo esta línea, de cara al próximo año 2027, el informe indica que los volúmenes de envíos de PC se mantendrán estables con respecto a la situación de este año, ya que la demanda continuará siendo débil.

LENOVO Y HP EN EL LIDERAZGO

En lo relativo a los fabricantes que más envíos de PC registraron durante este periodo, Lenovo se ha mantenido líder en el mercado con envíos de 15 millones de unidades, lo que se corresponde a una cuota de mercado del 26,3 por ciento. Sin embargo, estas cifras representan un descenso interanual del 23 por ciento.

Por su parte, HP también ha mantenido su segunda posición en el mercado, con un total de 10,3 millones de unidades enviadas y una cuota de mercado del 18,1 por ciento. En este caso, ha sufrido una caída interanual del 31 por ciento, lo que representa el mayor descenso de entre los principales fabricantes.

Dell se ha consolidado en el tercer puesto con un total de 7,6 millones de envíos, esto es, un 25 por ciento menos que el año anterior, con una cuota de mercado del 13,3 por ciento. Por su parte, Apple ha sufrido una caída interanual del 11 por ciento, con una venta de 5,6 millones de unidades, es decir, una cuota de mercado del 9,8 por ciento. En el caso de los de Cupertino, el estudio señala que el lanzamiento del portátil MacBook Neo ha contribuido a amortiguar el descenso.

Finalmente, ASUS ha enviado un total de 5,2 millones de unidades, esto es un 7 por ciento menos que durante el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, representa un aumento del 19,4 por ciento de envíos con respecto al trimestre anterior.

Además, ASUS ha sido la firma con menor descenso anual registrado de entre los cinco principales fabricantes. Esto se debe a que ha aumentado su cuota de mercado al 9,2 por ciento con respecto al 7,8 por ciento del año anterior.

Como ha manifestado al respecto el analista de Counterpoint Minsoo Kang, si bien los ciclos de renovación comerciales y la migración a Windows continúan brindando cierto apoyo, “ya no son suficientes para compensar la debilitada demanda”. Además, también ha remarcado como Apple y ASUS “han demostrado una mayor resiliencia”, al superar al mercado con “carteras de productos diferenciados y un posicionamiento competitivo”.

Por su parte, el director asociado de Counterpoint, David Naranjo, ha matizado cómo la industria de los ordenadores está entrando en un periodo de “ajuste estructural”, donde “el aumento de los costos de los componentes, los precios más altos de los sistemas y los ciclos de reemplazo más largos están transformando radicalmente la dinámica del mercado”.

En concreto, ha reflexionado que los fabricantes se enfrentan a un “difícil equilibrio” entre mantener la asequibilidad de los dispositivos para llegar a más usuarios y, a su vez, proteger los márgenes de beneficio de la compañía.