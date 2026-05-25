La red social X reasignará las impresiones de las publicaciones robadas a los creadores originales

La red social X ha empezado a identificar las publicaciones de creadores pequeños que han sido republicadas por creadores de mayor peso sin identificar el origen para reajustar las impresiones y facilitar la monetización a quienes son los autores legítimos.

La plataforma, anteriormente conocida como Twitter, se ha puesto seria con las cuentas que roban contenido a otros creadores para impulsar las visitas y monetizarlo con una nueva medida que pretende recompensar a los afectados.

En concreto, identificarán de manera automática ese tipo de publicaciones para asignar “íntegramente” a los creadores originales las impresiones que han obtenido, con el consiguiente impacto que ello tiene en el reparto de ingresos por publicidad.

La nueva medida llega después de que en X identificaran en el último mes que “una serie de cuentas grandes que han estado resubiendo programáticamente contenido de cuentas más pequeñas para manipular el programa de reparto de ingresos y eludir el crédito al autor original”, como ha expuesto el responsable de Producto en X, Nikita Bier.

Esta acción no prohíbe a los creadores compartir contenido hecho por otros, pero Bier insta a hacerlo con las herramientas diseñadas para ello, que sí citan correctamente al autor: ‘Compartir Video’ o ‘Citar’.