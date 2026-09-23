La red social X informará de las publicaciones que han visto afectada su visibilidad por leyes locales

‘Under the Hood’, la herramienta de transparencia de la red social X, informará a los usuarios cuando una de sus publicaciones haya perdido visibilidad en países concretos a consecuencia de sus legislaciones locales.

Este apartado, disponible desde agosto, muestra estadísticas de la cuenta del usuario en relación con la visibilidad de sus publicaciones, atendiendo a las etiquetas que pueden reducirla, como spam, NSFW (no es seguro/apropiado para el trabajo) o conducta de odio.

La compañía lo ha actualizado ahora para que refleje también la limitación de la visibilidad causada por un requerimiento gubernamental. Como explica en un comunicado compartido por el perfil de X OpenSource, los usuarios ahora pueden ver si su cuenta o publicaciones tuvieron su visibilidad limitada debido al cumplimiento requerido de las leyes locales”.

Esta información no solo permitirá ver si “si alguna de las publicaciones fue retenida en un país tras una demanda legal”, sino también del país concreto que lo ha solicitado.