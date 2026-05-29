La ONU declara que la protección de los niños en línea es una “prioridad urgente”

Garantizar la seguridad de los niños en línea es una “prioridad urgente”, declaró este viernes Naciones Unidas, al alertar sobre las deficiencias de las restricciones de edad aprobadas recientemente en varios países.

Los abusos en línea “son el resultado de decisiones de diseño y prácticas comerciales que comprometen la seguridad, en particular funciones adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones incesantes de las aplicaciones”, aseguró en un comunicado Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Reforzar la protección de los niños en línea es una prioridad urgente por la que debemos velar no solo para que se implemente, sino también para que se haga correctamente”, añadió.

Türk pidió medidas más firmes tanto de los Estados como de las empresas, al asegurar que “limitarse a restringir el acceso a las plataformas que siguen siendo peligrosas no puede ser un fin en sí mismo para proteger eficazmente a los niños”.

Australia prohibió en 2025 varias redes sociales para menores de 16 años, lo que despertó el interés de muchos países. En Francia, el Senado aprobó un proyecto de ley destinado a prohibir las redes sociales para menores de 15 años.

Para Türk, centrarse únicamente en estas restricciones no cambiará en nada los diseños y los algoritmos que han hecho que estas plataformas sean peligrosas.

Los gigantes tecnológicos deben integrar la seguridad “desde el diseño, en lugar de hacer recaer esta responsabilidad en los padres y los niños”, añadió.

El alto comisionado también señaló que las prohibiciones pueden eludirse fácilmente y que le preocupa que tales restricciones puedan empujar a los menores hacia plataformas más riesgosas y aún menos supervisadas.

Su oficina publicó diez directrices para la seguridad de los más pequeños en internet.

Estas prevén, en particular, garantizar la máxima protección de los datos de los niños de manera predeterminada. Indican, por ejemplo, que la “microsegmentación” de menores con fines comerciales “no debería permitirse”.