La IA gana espacio en los laboratorios clínicos, pero persisten barreras para su adopción

La inteligencia artificial (IA) está comenzando a transformar el trabajo en los laboratorios clínicos mediante herramientas que apoyan el diagnóstico, automatizan procesos y facilitan el manejo de datos. Sin embargo, su incorporación depende del conocimiento, la preparación y la confianza de los profesionales.

Un estudio realizado en Panamá evaluó la percepción, el conocimiento, los patrones de uso y las principales barreras para la adopción de esta tecnología entre estudiantes y profesionales de Tecnología Médica.

La investigación, desarrollada entre enero y febrero de 2026, incluyó a 103 participantes: 58 profesionales de laboratorio clínico e investigación y 45 estudiantes.

Los resultados mostraron una actitud favorable hacia el uso de la IA y el reconocimiento de su potencial para mejorar la eficiencia de los laboratorios. Los estudiantes reportaron mayor familiaridad con estas herramientas y las utilizaron principalmente con fines académicos, mientras que los profesionales señalaron usos relacionados con la docencia, revisión de literatura, análisis de datos y apoyo al diagnóstico.

Entre las principales barreras identificadas están la falta de conocimiento, la ausencia de políticas institucionales, las limitaciones de infraestructura y los costos. Además, la mayoría de los participantes consideró indispensable mantener la supervisión humana y manifestó interés en recibir capacitación formal sobre el uso de la IA.