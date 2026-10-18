La alerta de seísmos de Google está disponible ya en 200 países de todo el mundo

Google ha ampliado su sistema de alertas de seísmos, de tal forma que ya está disponible en más de 200 países y regiones del mundo, y ha anunciado la incorporación de un mapa, junto a las medidas a tomar, para que los usuarios se preparen ante temblores más fuertes.

La compañía tecnológica lanzó el sistema de detección y alerta de terremotos en 2021 como una alerta temprana que avisa a los usuarios instantes antes de que se produzca un terremoto para que puedan prepararse y trasladarse a una zona segura.

Desde entonces, se ha extendido de forma progresiva por los distintos estados de Estados Unidos y otros países de todo el mundo y ha enviado “más de mil millones de alertas” a los usuarios de teléfonos Android, según datos compartidos por la compañía.

Ahora, este sistema está disponible en más de 200 países y regiones de todo el mundo, incluidos Panamá y Guatemala, tras una reciente expansión, como ha informado Google en un comunicado.

Para este sistema de alertas, Google convierte el móvil Android en un pequeño sismógrafo aprovechando el acelerómetro integrado, con el que detecta los temblores, y envía una señal al servidor de la compañía junto con la ubicación aproximada de donde ha ocurrido.

Posteriormente, analiza la información recibida de muchos ‘smartphones’ para determinar si realmente se está produciendo un terremoto, así como su magnitud. Las alertas se activan cuando detecta un temblor que supera los 4,5 grados en la escala de Richter.

En base a esa información, la compañía envía en los países y regiones donde está disponible, tres tipos de alertas: ‘Atención’ , que informa de un temblor leve en las próximidades; ‘Prepárate’ , sobre temblores más fuertes, para los usuarios se preparen y puedan tomar medidas; y ‘Toma medidas’ , que aparece a pantalla completa cuando el temblor es de moderado a fuerte, con consejos para que los usuarios se pongan a salvo.

Google también ha anunciado ahora una actualización de la alerta ‘Preparáte’ , con la que mostrará un mapa de la zona donde se han detectado los temblores, la magnitud estimada del terremoto, recomendaciones sobre las medidas que pueden tomar los usuarios y un botón para obtener más información a medida que esté disponible.

En España, la alerta se activo por primera vez en agosto de 2024 en el suroeste del país, con motivo de un terremoto registrado al sur de Portugal de magnitud 5,3.