Inteligencia artificial y chips: Los pilares de la nueva estrategia tecnológica que impulsa SENACYT

Tras el anuncio de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Eduardo Ortega Barría, detalló los alcances y la urgencia de la nueva Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y Semiconductores, señalando que se trata de un pilar fundamental para transformar de manera transversal a la sociedad panameña.

Para comprender el núcleo de esta iniciativa, el secretario explicó en Telemetro cómo interactúan las nuevas tecnologías: “Son complementarias, uno es el hardware, donde se monta lo que sería el software, básicamente tienes el chip de semiconductor, ahí se procesa toda la información, y utilizas entonces la inteligencia artificial para facilitar todas las otras actividades”.

La hoja de ruta tecnológica no solo busca impulsar la innovación, sino también posicionar al país en el mapa de la competitividad internacional y la soberanía integral. Al respecto, Ortega Barría enfatizó: “Es una estrategia importante, una estrategia de tecnologías avanzadas, que es crítica para nuestro país, es crítica porque nos ayuda a la transformación social, mejorar la productividad, mejor competitividad, nos ayuda también a diferenciarnos, esto atrae talento, esto atrae inversión”.

Asimismo, el titular de la SENACYT aclaró que los beneficios impactan directamente en el desarrollo y la protección de áreas estratégicas nacionales: “Básicamente mejora la prosperidad económica, mejora la transformación social, mejora la seguridad nacional, y no estamos hablando de seguridad desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de soberanía de datos, de soberanía alimentaria, soberanía farmacéutica. Esto es transformativo, es transversal e impacta a toda la sociedad panameña”.

La urgencia del talento humano frente al crecimiento globalDurante su intervención, el secretario también puso sobre la mesa el vertiginoso crecimiento que experimentan estas tecnologías a nivel global y el reto que esto representa para Panamá en materia de capital humano. Según datos compartidos por la institución, “la inteligencia artificial es utilizada en el 78% de las empresas. La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, fue adoptada en el 50% de la población mundial en tres años, eso es más rápido que la adopción de la computadora personal y mucho más rápido que la adopción del Internet”.

Ante esta rápida adopción mundial, el déficit de especialistas locales se convierte en el mayor desafío a resolver. Ortega Barría advirtió sobre la necesidad de articular esfuerzos interinstitucionales y del sector privado: “Tenemos un déficit de talento, educación y capacitación es crítico para nosotros, no tenemos las personas formadas en ciberseguridad, formadas en inteligencia artificial y por eso talento humano, capital humano es uno de los pilares más importantes que tenemos, y eso va desde la educación primaria, secundaria, pasa por la universidad y posteriormente las carreras profesionales y de investigación. Entonces tenemos que trabajar con el ministerio de educación, pero hay que trabajar con el sector privado”.