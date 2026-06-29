Instagram prueba nuevos accesos a ‘Tu algoritmo’ para personalizar las recomendaciones en tiempo real

Instagram ha comenzado a probar nuevas formas de acceder rápidamente a la configuración de la herramienta ‘Tu algoritmo’, de cara a que los usuarios puedan personalizar al máximo su experiencia en la plataforma, directamente desde la pantalla de inicio o los Reels y en tiempo real.

La red social propiedad de Meta comenzó a desplegar la herramienta ‘Tu algoritmo’ en enero de este año, tras presentarla en diciembre de 2025, como una nueva forma de “ver y controlar” los temas que impulsan las recomendaciones del apartado de Reels.

Se trata de una forma de acceder más fácilmente a contenido de interés en la plataforma, que se extendió a la sección de Explorar a principios de este mes de junio, de manera que también se puede personalizar el algoritmo de recomendación para este ‘feed’.

Ahora, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha compartido nuevas formas de acceder a la personalización del algoritmo en la red social de Meta, de cara a que la función ‘Tu algoritmo’ evolucione de “una simple configuración” a “algo fundamental para la experiencia” de los usuarios.

Concretamente, ha comenzado a probar nuevas opciones para acceder a la configuración de ‘Tu algoritmo’ directamente desde el contenido. Por ejemplo, al deslizar hacia abajo el ‘feed’ principal de Instagram se abrirá automáticamente el menú de esta herramienta, donde los usuarios podrán seleccionar temas específicos de los que deseen ver más publicaciones, así como añadir asuntos que prefieran evitar y visualizar menos.

Una vez esta configuración se cierre, se aplicarán los cambios de algoritmo automáticamente. Así, se trata de una novedad que permite un fácil acceso a ‘Tu algoritmo’ desde la pestaña de inicio. Lo mismo ocurrirá en la pestaña de ‘Reels’ donde también se está probando un acceso sencillo a la configuración del algoritmo, en este caso, deslizando hacia arriba en la pantalla.

Siguiendo esta línea, Instagram también probará a introducir botones de acceso rápido bajo las imágenes o vídeos publicados, para que los usuarios puedan indicar si les gusta ese contenido y quieren ver más o no, con un solo clic.

“Algunas de estas funciones están en fase de prueba, otras llegarán pronto y algunas podrían no funcionar”, ha manifestado Mosseri en una publicación en Instagram, donde ha compartido algunos ejemplos de estas nuevas opciones.

De esta forma, el directivo ha incidido en que pretenden que, con el tiempo, el algoritmo se sienta como algo con lo que hablan los usuarios, en lugar de algo que simplemente ocurre. Permitiendo ejecutar estos cambios en tiempo real.