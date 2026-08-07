Google Wallet estrena transferencias de dinero entre padres e hijos con control parental en Estados Unidos

Google ha implementado una nueva función por la que permitirá a los padres enviar dinero a sus hijos directamente a través de Google Wallet mediante sus cuentas vinculadas y de forma segura, que los menores podrán utilizar para pagar en cualquier establecimiento que acepte Google Pay.

En un mundo cada vez más digital, la compañía pretende ofrecer nuevas opciones para facilitar gestionar el dinero de los menores, basándose en las funciones familiares de control parental que ya están disponibles en su servicio de Google Wallet y en los dispositivos Android o WearOS con tecnología NFC.

En este sentido, Google ha comenzado a implementar para los usuarios de Estados Unidos una herramienta en Google Wallet con la que los padres dispondrán de una forma segura de compartir saldo con sus hijos adolescentes menores de 18 años.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, esta herramienta funciona a través de Family Link, de manera que los padres tendrán un control total del saldo y la actividad económica de sus hijos. Entre las opciones, podrán transferir dinero desde su propia cuenta en cualquier momento y, próximamente, también podrán programar pagos automáticos de forma periódica.

La compañía también ha especificado que los padres podrán hacer un seguimiento en tiempo real de los gastos del menor, incluyendo dónde realizan la compra y el importe. Además, si es necesario, los padres también pueden bloquear o desbloquear el saldo al instante.

De esta forma, el menor podrá utilizar su ‘smartphone’ Android o su ‘smartwatch’ con ‘wearOS’ y, a través de Google Wallet, realizar pagos en cualquier entorno compatible con el sistema Google Pay. Con ello, Google garantiza una forma de ofrecer independencia a los adolescentes, manteniendo seguridad en sus pagos.