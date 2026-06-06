Google prueba a redirigir las búsquedas en Chrome para que lleven directamente al Modo IA

Google está probando una nueva función que cambia el funcionamiento de la barra de direcciones, ya que en lugar de mostrar los resultados del Buscador, enrutará al modo de búsqueda con inteligencia artificial (Modo IA).

El medio Windows Report ha descubierto una etiqueta experimental para la barra de direcciones de Chrome que transforma totalmente el uso que se le ha estado dando hasta ahora, ya que al escribir una consulta en esta barra, se redirige al usuario a la búsqueda tradicional.

La etiqueta oculta se llama 'Fulfill Searchbox Queries in AI Mode', y en la descripción oficial en Chrome Canary --donde se ha descubierto-- se puede leer que "redirige todas las consultas normales del cuadro de búsqueda en la omnibox y realbox a hilos en modo IA en Mac, Windows Linux y ChromeOS".