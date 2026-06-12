Google planea trabajar con Samsung para la fabricación de sus próximos procesadores de IA, ante la escasez de producción

Google está planteando trabajar con Samsung para que forme parte de la fabricación de sus próximos procesadores de inteligencia artificial (IA) con nombre en clave ‘Icefish’, de cara a diversificar su producción con TSMC ante las dificultades de escasez que enfrenta el sector.

Actualmente, el gigante tecnológico fabrica sus procesadores TPU (Tensor Processing Unit) de la mano de la firma especializada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sin embargo, además de la crisis de memoria RAM, el sector tecnológico también se está enfrentando a escasez y aumentos de precio para los procesadores.

Ante esta situación, Google está buscando nuevos aliados para impulsar la producción de sus próximos procesadores de IA, a los que se refiere con el nombre en clave ‘Icefish’, y está en conversaciones con Samsung para que lleve a cabo parte del proceso de fabricación.

Así lo ha compartido The Information según declaraciones de fuentes relacionadas con la compañía, que han matizado que Google pretende mantener parte de la fabricación con TSMC, que se encargará de la parte computacional principal de la TPU, pero utilizará la fabricación de Samsung para un componente específico que conecta el procesador con la memoria, mediante un proceso de fabricación de 2 nanómetros.

Se ha de tener en cuenta que Google aún está desarrollando su nuevo procesador de IA, en un proceso en el que también está participando MediaTeck. Una vez termine la fase de desarrollo, se espera que Icefish entre en producción para el año 2028, como ha indicado el citado medio.

En este marco, si Google cierra el acuerdo con Samsung, dejará de depender exclusivamente de TSMC y podrá impulsar el proceso de producción, más allá de las dificultades que atraviesa el sector, en parte, debido a la alta demanda de componentes para la IA.

Cabe recordar que las TPU de Google alcanzaron el año pasado la séptima generación con Ironwood, que están disponibles de manera general desde noviembre de 2025 como parte de las novedades de Google Cloud.

Estos aceleradores de IA están optimizados para el entrenamiento y la inferencia de grandes modelos, con un rendimiento máximo diez veces superior al de las TPU v5p y un rendimiento por chip más de cuatro veces superior tanto para cargas de trabajo de entrenamiento como de inferencia en comparación con TPU v6e (Trillium).

Asimismo, en abril de este año, también se dio a conocer que la tecnológica estaba mantenido conversaciones con el fabricante de semiconductores Marvell Technology para la fabricación de dos nuevos chips de inteligencia artificial (IA) con los que el gigante tecnología buscaría cubrir sus necesidades en inferencia.