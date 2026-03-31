Google permite cambiar el correo electrónico de Gmail vinculado a la Cuenta de Google

Google ha introducido la opción que permite cambiar el correo electrónico de Gmail de una cuenta de Google, sin perder el acceso a ella ni los datos que se han guardado.

La compañía tecnológica permite cambiar el correo electrónico que se usa para acceder a la cuenta e iniciar sesión en los servicios y productos de su ecosistema. Se trata del correo que sirve para identificar al usuario, junto a su nombre y fotografía.

El cambio podrá realizarse siempre que el correo vinculado a la cuenta de Google tenga la terminación gmail.com, como explica la compañía en la página de Ayuda, y estará limitado a los nombres de usuario libres, que no estén en uso.

El nuevo se convertirá en el correo primario. El correo original mantendrá activo como una cuenta alternativa, lo que significa que se seguirán recibiendo los mensajes que se envíen a esa dirección.

Esta novedad permite un cambio cada doce meses, con un límite de tres cambios en total. Igualmente, permite recuperar como correo primario el más antiguo.

El cambio está disponible por el momento para los usuarios de Estados Unidos, donde la herramienta que permite el cambio se ha integrado en el apartado de información personal de los ajustes de la Cuenta de Google.