Google lanza ‘Groundsource’, una herramienta impulsada por Gemini para predecir inundaciones urbanas repentinas

Google ha presentado ‘Groundsource’, una nueva herramienta impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Gemini para la predicción de desastres naturales, como inundaciones repentinas en zonas urbanas.

La empresa continúa avanzando en las alertas frente a fenómenos meteorológicos adversos como parte de su iniciativa de resiliencia climática, esta vez centrándose en eventos de una mayor gravedad.

La nueva metodología de ‘Groundsource’ se basa en un análisis llevado a cabo por la IA de Gemini con informaciones públicas sobre 2,6 millones de inundaciones en más de 150 países desde el año 2000. Concretamente, ‘Groundsource’ analiza todas las noticias disponibles sobre inundaciones urbanas y las transforma en un archivo de eventos estructurado y organizado.

Google ha explicado en su blog que Gemini utiliza un “riguroso proceso de verificación”, que pasa por diversas fases: clasificación, distinguiendo entre inundaciones reales, en curso o pasadas; razonamiento temporal, asociando las fechas de publicación para determinar con precisión el momento en el que ocurren los fenómenos; y precisión espacial, identificando ubicaciones y asignándolas en ‘Google Maps Platform’.

Una vez registrados los datos, usa Google Maps para determinar los límites geográficos de cada inundación. Gracias a la recopilación de estos datos, se pueden realizar pronósticos más precisos y envíar alertas con 24 horas de antelación que puedan terminar salvando vidas.

En cuanto a los resultados, Google ha indicado que el 60 por ciento de los eventos extraídos fueron precisos tanto en ubicación como en tiempo. Concretamente, el 82 por ciento fue lo suficientemente preciso como para ser útil en la práctica para análisis del mundo real.

Además, la compañía ha destacado que ‘Groundsource’ capturó entre el 85 y el cien por ciento de las inundaciones graves registradas por el Sistema mundial de alerta y coordinación en caso de catástrofe (GDACS) entre 2020 y 2026, demostrando así su eficacia para identificar desastres de alto impacto junto con fenómenos más pequeños.