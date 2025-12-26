Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico ‘@gmail.com’

Google está comenzando a implementar una nueva opción para permitir a los usuarios cambiar su nombre de usuario para la dirección de correo electrónico ‘@gmail.com’, que podrán seguir iniciando sesión con la dirección antigua y la nueva, aunque deberán mantener la terminación.

Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo podían cambiar la dirección de correo electrónico si utilizaban una cuenta de terceros, pero no se permitía este cambio a aquellos con una dirección ‘@gmail.com’.

Como indica la tecnológica en su página de soporte, “si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en ‘@gmail.com’, generalmente no se podrá cambiar”. Sin embargo, Google ha comenzado a implementar una opción para permitir dichas modificaciones.

Así se ha detallado en una publicación compartida por el grupo de Telegram Google Pixel Hub, así como en una página de soporte de Google India, donde Google indica que ha comenzado a permitir cambiar el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico de cuentas ‘@gmail.com’, manteniendo la misma terminación.

Este cambio en el nombre de usuario no afectará a los datos, el historial de mensajes ni a ningún otro aspecto de la cuenta, por lo que facilitará seguir utilizándola en caso de que se haya perdido o se desee utilizar otro nombre.

Sin embargo, el nombre de la cuenta solo se podrá cambiar un total de tres veces y, además, una vez se haya efectuado un cambio, se deberán de esperar 12 meses para volver a cambiar de nombre de dirección de Gmail.

Asimismo, Google también ha especificado que, una vez se haya modificado el nombre, los usuarios podrán utilizar tanto la nueva dirección como la antigua para acceder a su cuenta, ya que esta última se configurará como alias.

Con todo ello, la compañía ha recomendado hacer una copia de seguridad antes de efectuar algún cambio en el nombre de la dirección de correo electrónico. Asimismo, se trata de una función que aún no se ha comenzado a implementar a nivel global.