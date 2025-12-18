Facebook prueba a cerrar tras una suscripción de pago la posibilidad de compartir enlaces a contenidos externos

Facebook quiere comprobar el valor que aporta a los suscriptores verificados el compartir enlaces a contenidos externos en las publicaciones y por ello ha decidido probar un nuevo sistema que limita esta compartición a dos enlaces al mes para los que no cuentan con Meta Verified.

El nuevo sistema que está probando Meta obliga a los creadores de contenido y empresas a conseguir una suscripción a Meta Verified para poder publicar enlaces en contenidos orgánicos dentro de la red social.

Esto se debe a que, quienes no cuenten con esa suscripción, solo podrán incluir dos enlaces al mes en el contenido orgánico que publiquen, según ha informado la compañía a los creadores participantes en esta prueba, como recogen Engadget y el analista Matt Navarra.

La prueba, por el momento, se limita a unos pocos perfiles de creadores de contenidos sin Meta Verified que usan las páginas o un modo profesional. Y no tiene en cuenta los enlaces a contenido afiliado, enlaces a otros servicios de Meta o en los comentarios. Se trata de un movimiento que afecta de lleno a los usuarios que usan la red social para compartir contenido externo, como hacen los editores de medios de comunicación, pero también creadores de contenido y empresas, que ven en Facebook un canal desde el que promover sus negocios y llevar tráfico a sus sitios web.

Según ha explicado un portavoz, “esta es una prueba limitada para comprender si la posibilidad de publicar un mayor volumen de publicaciones con enlaces aporta valor adicional a los suscriptores verificados de Meta”.

Meta Verified es una suscripción para creadores de contenido y empresas que concede al perfil una insignia de color azul con la que se asegura que quien publica es quien dice ser, con el objetivo de generar más confianza entre los usuarios de la red social y combatir la suplantación de identidad. Ofrece protecciones mejoradas, asistencia técnica y algunas funciones adicionales.