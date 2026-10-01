El nuevo teclado de broma de Google Japón mueve las teclas hacia el usuario con una cinta transportadora

Google Japón ha presentado, como viene siendo tradicional cada 1 de octubre, otro de sus proyectos humorísticos en forma de un teclado físico Gboard, que esta vez se caracteriza por una versión con cinta transportadora.

Cada 1 de octubre, que coincide con el 101 Day (el estándar de teclado de 101 teclas), Google Japón presenta periféricos absurdos, como el teclado de doble cara inspirado en la cinta de Mbius de 2024, aunque completamente funcionales y creados como proyectos humorísticos de ingeniería.

Esta vez ha presentado el modelo ‘Gboard Versión Cinta Transportadora’ (Gboard Belt Version) en el que, en lugar de mover los dedos hacia las teclas, son estas las que giran de forma continua al estar dispuestas sobre una cinta transportadora compuesta por cuatro pistas que facilitan que las teclas lleguen a la punta de los dedos del usuario.

Un concepto de teclado que se presenta con 29 teclas por pista en un bucle continuo y cuyo funcionamiento se basa en circuitos flexibles que permiten ese movimiento sin interrupciones, tal como explican los ingenieros de Google Japón en un vídeo publicado en YouTube.

Google Japón culmina este proyecto, al igual que ha hecho en anteriores ediciones, con la disponibilidad de todos los archivos en GitHub para que cualquier persona pueda construirlo en su casa, además de todos los detalles de su diseño en la web de Google.