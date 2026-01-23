El juicio entre Google y Epic Games desvela un acuerdo de colaboración entre las dos empresas

El juicio entre Google y Epic Games ha desvelado la existencia de un acuerdo entre ambas compañías que implica el pago por parte de la desarrolladora de 800 millones de dólares en servicios del gigante tecnológico.

En una vista celebrada este jueves en el marco del litio que enfrenta a Epic y Google desde 2023 por prácticas monopolísticas, se ha revelado que las dos compañías han alcanzado un nuevo acuerdo distinto del que anunciaron en noviembre para fomentar la competencia en el ecosistema Android.

Según informan en The Verge y recoge Europa Press, se trata de una colaboración para “el desarrollo conjunto de productos, el compromiso conjunto de marketing, asociaciones conjuntas”, si bien el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, al ser preguntado por el juez de distrito de California, James Donato, matizó que cada empresa “construye líneas de productos por separado”.

Este acuerdo supondría que Epic ayudaría a Google a comercializar Android y Google usaría la tecnología de Unreal Engine.

“Muchas empresas utilizan la tecnología de Epic en el espacio en el que opera Google para entrenar sus productos, por lo que la capacidad de Google de utilizar Unreal Engine de manera más completa... lo siento, estoy arruinando esta confidencialidad”, comentó Sweeney.

El juez Donato, por su parte, apuntó otro dato: que Epic Games hace “una inversión de 800 millones de dólares en seis años” en el marco de este acuerdo, que, según el medio citado, se dirigirán a la compra de servicios de Google.

Asimismo, Donato mostró su preocupación por la forma en que este nuevo acuerdo puede impactar en la propuesta conjunta que anunciaron en noviembre, en la que Google se comprometía a realizar cambios en el ecosistema de Android y la tienda digital Play Store que permitirán reducir las tasas a los desarrolladores e impulsar la competencia.

“No veo nada deshonesto en que Epic pague a Google para fomentar una competencia mucho más sólida de la que han permitido en el pasado”, dijo Sweeney. “Consideramos esto como una importante transferencia de valor de Epic a Google”.

Los términos específicos del acuerdo aún no se han cerrado, pero el juez sí ve indicios de que ambos acuerdos estén vinculados.