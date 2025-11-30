El 30% de las pymes quieren adoptar la IA pero no saben cómo

Las pequeñas y medianas empresas europeas quieren adoptar herramientas digitales y de inteligencia artificial (IA) pero están paralizadas por la falta de claridad, de confianza y de orientación, lo que se refleja en que el 30 por ciento afirma no saber qué herramientas digitales deberían utilizar para empezar.

Además, entre las empresas con más de diez años en el mercado, la resistencia a adoptar la IA supera el 60 por ciento de los casos. Es decir, lo que frena a las pequeñas empresas de incorporar IA y herramientas digitales en sus flujos de trabajo no es la falta de interés, sino la incertidumbre y el desconocimiento.

Estas conclusiones se enmarcan en el último informe ‘Digital Maturity Report’ realizado por el proveedor de soluciones digitales para empresas y emprendedores team.blue, que analiza la madurez digital de las pequeñas empresas europeas.

Concretamente, los datos recabados en el informe dejan ver cómo las pequeñas empresas se sienten abrumadas por la cantidad de opciones digitales disponibles y no saben por dónde empezar para su implementación.

Esto se refleja en matices como que el 30 por ciento de las empresas encuestadas desconocen qué herramientas usar, el 26 por ciento dice no tener las habilidades o la confianza necesarias y una de cada cinco señala falta de tiempo o recursos como el principal obstáculo.

Siguiendo esta línea, el informe también revela que, para muchas de las empresas encuestadas, la tecnología les parece compleja y consideran que consume demasiado tiempo. Esto prueba el desconocimiento de uso, ya que menos de la mitad sabe cuánto tiempo ahorra gracias a las herramientas digitales, y únicamente el 24 por ciento de las compañías que utiliza herramientas de IA consigue ahorrar más de cinco horas a la semana.

A todo ello hay que sumarle el tema de la falta de confianza, dado que una cuarta parte de las empresas encuestadas afirma no tener planes de utilizar la IA, una postura común entre las empresas con más años de actividad (60 por ciento).