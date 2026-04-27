Digitalizan procesos administrativos para los hípicos

<span class="mln_uppercase_mln">ml</span> | La Caja de Ahorros y la Junta de Control de Juegos implementaron un punto de venta dentro de la Comisión Nacional de Carreras que permite a los profesionales del sector hípico realizar pagos y trámites administrativos directamente en sitio.Esta iniciativa permite que los profesionales del sector hípico realicen sus pagos y trámites administrativos directamente en las instalaciones de la Comisión Nacional de Carreras. <span class="mln_uppercase_mln">El</span> objetivo principal es ofrecer mayor comodidad y eficiencia, eliminando la necesidad de desplazarse fuera del recinto para cumplir con sus obligaciones con la entidad. <span class="mln_uppercase_mln">De</span> este modo, se simplifica la gestión de compromisos económicos mediante el uso de tecnología bancaria accesible en el sitio.