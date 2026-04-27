Digitalizan procesos administrativos para los hípicos

ml | La Caja de Ahorros y la Junta de Control de Juegos implementaron un punto de venta dentro de la Comisión Nacional de Carreras que permite a los profesionales del sector hípico realizar pagos y trámites administrativos directamente en sitio.

Esta iniciativa permite que los profesionales del sector hípico realicen sus pagos y trámites administrativos directamente en las instalaciones de la Comisión Nacional de Carreras.

El objetivo principal es ofrecer mayor comodidad y eficiencia, eliminando la necesidad de desplazarse fuera del recinto para cumplir con sus obligaciones con la entidad.

De este modo, se simplifica la gestión de compromisos económicos mediante el uso de tecnología bancaria accesible en el sitio.