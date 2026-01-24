DE-CIX registra un récord en el tráfico de datos en 2025 con el intercambio de 79 exabytes

Portaltic/EP

El tráfico de datos en los puntos de intercambio de internet de DE-CIX aumentó el año pasado un 16 por ciento respecto a 2024 hasta alcanzar un récord de 79 exabytes, y el mayor volumen de datos se registró en diciembre, coincidiendo con un partido de la UEFA Champions League.

A través de sus plataformas globales y con más de 4.000 clientes conectados, se intercambiaron 79 exabytes de datos, lo que se tradujo en un aumento del 16 por ciento con respecto al año anterior, cuando se registraron 68 exabytes, y más del doble del tráfico registrado en 2020 (38 exabytes).

Por ponerlo en contexto, 79 exabytes es la cantidad de datos que se necesitarían para transmitir en alta definición un partido de fútbol de 2,2 millones de años de duración.

El mayor flujo de datos se registró el 9 de diciembre de 2025, coincidiendo precisamente con la sexta jornada de la UEFA Champions League. Concretamente a las 20:11 horas (España peninsular), el rendimiento global alcanzó los 26,99 terabits por segundo. En ese momento, DE-CIX Frankfurt alcanzó un récord histórico de 18,73 Tbits/s.

“El crecimiento del tráfico global de datos está impulsado por el ‘streaming’, las cargas de trabajo de IA, miles de millones de dispositivos conectados y el auge del trabajo remoto e híbrido en todo el mundo. Si a esto le sumamos los picos de tráfico generados por los grandes eventos en directo, queda claro que una infraestructura digital resistente y de alta capacidad nunca ha sido tan crucial para nuestro mundo conectado”, ha afirmado el CEO DE DE-CIX, Ivo Ivanov.

Con más de 200 redes interconectadas y un tráfico anual que alcanzó un pico histórico de 1,56 Tbit/s en 2025, DE-CIX Madrid se ha convertido en un “pilar esencial del ecosistema digital español”, según recoge la compañía en su informe anual.

Por otra parte, el nivel de tráfico más bajo del año pasado, 595,04 Gbit/s, se registró el 28 de abril durante el apagón generalizado que paralizó al país.