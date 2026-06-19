CMF, la submarca económica de Nothing, no lanzará un nuevo smartphone en 2026

CMF, la submarca económica de Nothing, no lanzará un nuevo modelo de ‘smartphone’ este año debido al alto precio que han alcanzado las memorias en el mercado, pero asegura que tiene planificados el lanzamientos de otros productos y la llegada de nuevas categorías.

La industria tecnológica vive actualmente una crisis de escasez de memoria debido a las necesidades de la inteligencia artificial, que están haciendo que los centros de datos acaparen la producción de estos componentes en detrimento del sector de consumo.

El resultado es un incremento en los precios que no todas las marcas pueden asumir. Según ha compartido recientemente el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, la memoria se ha convertido en “el componente más caro en un smartphone”, pudiendo representar “más del 50% del coste total del hardware”.

Esta situación lleva a las compañías de consumo a decidir si lanzan un nuevo producto a un precio más caro o si intentan contener el precio final a cambio de retirar funciones y reducir especificaciones. El cofundador de CMF, Akis Evangelidis, sin embargo, ha optado por otra vía: no lanzar un nuevo ‘smarphone’.

“Estábamos trabajando en un sucesor [de CMF Phone 2 Pro], pero con los precios de la memoria donde están en este momento, no podemos construir un teléfono que se sienta como un avance genuino a un precio que tenga sentido para CMF”, ha explicado en un comunicado compartido en la red social X (antes Twitter).

Esto significa que CMF no lanzará ningún ‘smartphone’ nuevo en 2026. Pese a este anuncio, el catálogo de CMF para este año no se resentirá, ya que la compañía planea lanzar nuevos productos e incluso adentrarse en “algunas categorías completamente nuevas”.

CMF apareció como submarca de Nothing en verano de 2023, con una propuesta más económica y desenfadada de tecnología de consumo, que incluye ‘smartphones’, auriculares inalámbricos (de tipo diadema y tipo ‘buds’), relojes y cargadores.

En septiembre del año pasado pasó a ser una subsidiaria independiente de Nothing con sede en India, que trabaja con Nothing a través de la empresa conjunta de fabricación con Optiemus.