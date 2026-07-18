ChatGPT mostrará recordatorios a los adolescentes para que tomen un descanso

OpenAI ha actualizado ChatGPT para que la experiencia de los adolescentes refuerce la búsqueda de información y el apoyo en el estudio y se muestren notificaciones de descanso cuando pasan demasiado tiempo con el 'chatbot'.

La compañía tecnológica defiende que los adolescentes puedan utilizar ChatGPT, en tanto que son "la primera generación que crece con la IA, y esta tecnología influirá enormemente en su futuro".

”Impedirles usarla hasta la edad adulta sería como pedirle a una generación anterior que evitara internet o los buscadores hasta los 18 años, dejándolos menos preparados para usar una de las tecnologías más importantes de su época", ha expuesto en un comunicado compartido en su blog oficial.

Esta experiencia, asegura, debe ir acompañada de medidas de protección diseñadas específicamente" para este público más jóvenes, que "les permitan explorar, aprender y construir con confianza".