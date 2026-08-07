ChatGPT estrena GPT-5.6 Luna y chats de texto ilimitados para los usuarios ‘free’ y Go

Desde la próxima semana los usuarios de los planes ‘free’ y Go de ChatGPT ya no tendrán límites de uso para el asistente de inteligencia artificial (IA) y contarán con el modelo de vanguardia GPT-5.6 Luna como el modelo base para ejecutar sus solicitudes.

De cara a acercar la IA general a “toda la humanidad”, el laboratorio de IA ha compartido una serie de cambios que se desplegarán la próxima semana, ampliando el acceso a sus últimas tecnologías para usuarios gratuitos, además de ofrecer mejoras para los usuarios suscritos a las versiones Plus y Pro.

Concretamente, como ha detallado a través de un comunicado en su web, tanto a las cuentas gratuitas como los suscritos al plan Go, dispondrán del modelo GPT-5.6 Luna y acceso ilimitado a chats de texto.

Por su parte, se ha mejorado el modelo GPT-5.6 Sol para los usuarios Plus y Pro, ofreciendo más fiabilidad con los datos y respuestas más precisas. Además, ahora podrán usar un nuevo control deslizante que permite elegir la cantidad de tiempo que ChatGPT dedica a cada respuesta.

CAMBIOS PARA LOS USUARIOS DEL PLAN GRATUITO Y PRO

GPT-5.6 Luna se convierte en el modelo predeterminado en las cuentas ‘free’ y Go, el cual se caracteriza por ser el modelo más preciso y fiable (en pruebas internas de finanzas, medicina y derecho que requerían un alto grado de exactitud). Sus respuestas con al menos un error fueron aproximadamente un 62 por ciento menos frecuentes que las del anterior GPT-5.5 Instant.

Siguiendo esta línea, OpenAI desplegará la próxima semana el nuevo botón Think que permitirá a los usuarios acceder a un mayor nivel de razonamiento cuando así lo requieran en consultas más complejas.

Asimismo, OpenAI ha eliminado los límites a los que los usuarios de estas cuentas se enfrentaban cada poco tiempo en los chats de texto. Como resultado, la experiencia a partir de la próxima semana será continua, aunque cabe destacar que todo mensaje que incluya archivos, imágenes, voz, generación de imágenes y otras funciones, seguirá sujeto a los límites específicos.

CAMBIOS PARA LOS USUARIOS SUSCRITOS A LOS PLANES PLUS Y PRO

Por otro lado, los usuarios de Plus y Pro recibirán una versión mejorada de GPT-5.6 Sol, que se caracteriza principalmente por ofrecer respuestas más directas, con menos formato y un tono más consistente a lo largo de todas las conversaciones que mantenga el usuario, al igual que en los niveles de razonamiento.

Que cometa menos errores es el denominador común de OpenAI en esta serie de actualizaciones de sus modelos, y al igual que en GPT-5.6 Luna, se aplica también en GPT-5.6 Sol, sobre todo cuando las respuestas incluyan fechas, cifras, fuentes, normas o suposiciones.

LLEGAN LOS CHATGPT CONNECTORS A ADOBE

Además, y como parte de la experiencia que engloba ChatGPT, tras el lanzamiento de los ChatGPT connectors para Photoshop, Acrobat y Express, Adobe ahora ha combinado todo en un único ‘plugin’.

El plugin Adobe for ChatGPT ahora ofrece un extenso abanico de posibilidades para la creación gráfica con la generación o edición de imágenes, vídeos, documentos y otro tipo de contenido, todo con instrucciones a través de ‘prompts’ y descripciones.