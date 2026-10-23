Canva introduce su propio modelo de generación de imágenes, que ofrece resultados hiperrrealistas en 2K

Canva ha presentado su primer modelo de generación de imágenes, Canva Craft, que ha sido diseñado desde cero para facilitar la creación de imágenes con resolución 2K y ofrecer un control preciso en todo el proceso.

La firma tecnológica ha introducido en su plataforma de diseño ‘online’ Canva Craft, su primero modelo fundacional que, como afirma en un comunicado, ha sido “creado y entrenado desde cero” por el equipo de Canva Research y a partir de millones de plantillas creadas por personas de la biblioteca de contenido de Canva.

Este modelo permite crear imágenes de alta calidad y fotorrealista con una resolución de 2K en más de 30 relaciones de aspecto. Sus capacidades incluyen “texto legible, colocación precisa de objetos y relaciones visuales coherentes”.

Para ello, emplea una arquitectura en dos fases que separa la planificación del renderizado, para que el modelo pueda analizar en profundidad el diseño antes de generar la imagen. El usuario da las instrucciones en lenguaje natural por escrito y puede controlar el proceso de edición mediante capas editables con Capas Mágicas.

La compañía asegura que en las evaluaciones de DesignArena Canva Craft aparece como el cuarto modelo de generación de imágenes más potente, por detrás de GPT-Image-2.5-Sunburst, GPT-Image-2.5-Flare y GPT-Image-2.

Canva Craft está disponible desde este viernes para todos los usuarios de Canva desde Dream Lab. También para los desarrolladores a través de la API pública de Canva y próximamente podrá integrarse en los flujos de trabajo de asistentes de IA como ChatGPT y Gemini con Canva MCP Server.