Bluesky permite ocultar las republicaciones compartidas de perfiles seleccionados

Bluesky ha introducido una nueva opción para ocultar las republicaciones de algunos perfiles en el ‘feed’ principal, de cara a poder ver el contenido compartido por dichas cuentas, pero no las publicaciones que republiquen de otros usuarios en la red social.

La plataforma de ‘microblogging’ ha lanzado la actualización a la versión 1.130, que agrega nuevas funciones de cara a mejorar la experiencia de los usuarios a la hora de visualizar el contenido deseado en su ‘feed’.

En este sentido, una de las novedades es la función ‘Ocultar republicaciones en el feed’, pensada para que los usuarios puedan seguir a otros perfiles por sus publicaciones, pero no por sus republicaciones.

Es decir, con esta opción se podrán seleccionar perfiles concretos, para evitar que aparezca en el ‘feed’ principal el contenido recompartido por otras cuenta. De esta forma, solo aparecerá el contenido original publicado por dicha cuenta.

Así lo ha compartido la plataforma en una publicación en la red social, donde también ha presentado la numeración de hilos. Esto es, un ajuste que numera las publicaciones en un mismo hilo automáticamente, de manera que el contenido queda ordenado, sin que los usuarios tengan que hacerlo de forma manual.

Esta nueva función para numerar se activa desde los ajustes de la aplicación, en las opciones de Funciones beta, según ha matizado la compañía.