ASUS combina diseño, creatividad y movilidad con el portátil Zenbook 14: ligereza, pantalla OLED y 30 horas de autonomía

ASUS refuerza su apuesta por una nueva generación de portátiles con la llegada a España del Zenbook 14, un equipo que combina un diseño ligero y cuidado, pantallas OLED, hasta 30 horas de autonomía y funciones de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más flexible y adaptada al trabajo, la creatividad y el ocio.

La tecnológica ha celebrado la llegada del portátil a España en un evento celebrado este viernes en Madrid, donde ha mostrado de primera mano las principales novedades del equipo, así como su intención de ofrecer un dispositivo capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a diseño, creatividad, movilidad e inteligencia artificial (IA).

Esto se debe a que el nuevo Zenbook 14 es un portátil diseñado para atender un panorama actual en el que la tecnología ha evolucionado a un modelo cada vez más flexible “que permita trabajar o crear desde cualquier parte” y se adapte a “diferentes ritmos y necesidades”, como ha explicado ASUS.

Así, la compañía ha apostado por integrar cualidades que faciliten la movilidad, la autonomía y herramientas inteligentes, siempre manteniendo un estilo definido de diseño y buscando una cómoda experiencia de uso.

Como ha manifestado al respecto el SYS Country Head de ASUS, Adrià Pascual, “durante años, la evolución de los portátiles se ha cerrado principalmente en ofrecer un gran rendimiento”, sin embargo, ASUS ha decidido desmarcarse apostando por resaltar en el mercado mediante la innovación y la diferenciación.

“Hoy, el reto también pasa por crear equipos que respondan a una realidad mucho más amplia, donde los usuarios puedan compaginar trabajo, creatividad y ocio en un mismo dispositivo”, ha sentenciado Pascual, al tiempo que ha asegurado que con el Zenbook 14 buscan “avanzar en esa dirección” con prestaciones que no están limitadas únicamente a la potencia sino que permiten que la tecnología sea “cada vez más intuitiva y útil”.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ZENBOOK 14

El Zenbook 14 destaca por su diseño basado en el lema ‘Design You Can Feel’ (Diseño que se puede sentir), con un formato pensado para acompañar a los usuarios durante todo el día, gracias a su ligereza de 1,1 Kg de peso, lo que facilita su transporte a diario.

Este diseño se completa con un chásis fabricado con ceraluminum, un material patentado por ASUS que sigue un proceso específico para transformar el aluminio en una superficie de acabado cerámico. Este material “aporta un tacto natural”, además de evitar que queden tan marcadas las huellas al tacto y garantizar una alta resistencia frente a golpes o arañazos.

En este caso, se ha presentado en los colores coral, azul claro y beige, tres tonos pastel inspirados igualmente en la naturaleza, que terminan de completar un aspecto premium.

En cuanto a su pantalla, integra paneles OLED de 14 pulgadas, con negros puros, alta precisión de color y protección ocular. Así, aunque depende de la versión de procesador, el Zenbook 14 ofrece resoluciones que van desde Full HD hasta 3K a 120 Hz.

Siguiendo esta línea, este equipo se ofrece con procesadores de Intel, AMD Ryzen y Qualcomm Snapdragon Serie X, este último actuando como modelo de entrada más “mainstream”. Asimismo, integra compatibilidad completa con la arquitectura ARM de Qualcomm para el uso diario, con más del 95 por ciento de las aplicaciones de Windows, que ya se ejecutan de forma nativa en la arquitectura Snapdragon.

En cuanto al audio, está equipado con dos altavoces y dos micrófonos, además de contar con compatibilidad Dolby Atmos y Snapdragon Sound.

ASUS ha resaltado su batería de larga duración, que ofrece hasta 30 horas de reproducción de vídeo, 18 horas de navegación web o entre 20 y 21 horas de trabajo variado. Igualmente, cuenta con carga rápida, recuperando el 50 por ciento de carga en 30 minutos y con soporte para cualquier cargador estándar USB-C.

El Zenbook se completa con puertos HDMI, USB-A, USB-C y jack de audio para asegurar una amplia conectividad.

EXPERIENCIA DE USO INTELIGENTE Y SEGURA

En cuanto a la experiencia de usuario y funciones de uso, el Zenbook 14 forma parte de los ordenadores Copilot+ PC, integrando herramientas de IA que incluyen traducción en tiempo real durante videoconferencias, transcripciones automáticas de reuniones y reescalado de imágenes antiguas a resolución 4K, entre otras opciones.

El ‘touchpad’ también integra gestos inteligentes para que, con deslizar los dedos, los usuarios puedan ajustar cuestiones como el brillo, el volumen o controlar la reproducción multimedia.

Asimismo, dispone de herramientas de seguridad para los usuarios. Esto se debe a que, con su cámara Full HD y sus sensores infrarrojos, el ordenador puede apagar automáticamente la pantalla cuando se aleje el usuario, con Windows Hello.

Por otra parte, permite integración con Microsoft Link para controlar el portátil desde el ‘smartphone’ y transferir archivos de forma inalámbrica.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El nuevo Zenbook 14 se ha puesta disposición de los usuarios en España, donde ya se puede comprar desde los 799 euros para sus configuraciones de entrada. Con ello, ASUS pretende expandir su alcance hacia un público más joven.

Asimismo, ha apostado por este precio enfrentando “un gran reto”, como es el caso de la crisis de escasez de memoria y semiconductores que está atravesando el sector y que está ocasionando un creciente aumento de precios para estos componentes. “Para contener los precios vamos a tener que reducir la memoria. En contraposición hay que ofrecer más innovación, mejores materiales, mejores paneles, más tecnología”, ha compartido el Country Product Manager de ASUS, Marc Aliaga.

“Esta visión se refleja en el desarrollo de equipos diseñados para ofrecer mayor flexibilidad y adaptarse a diferentes perfiles y situaciones de uso, desde profesionales en movilidad hasta usuarios que buscan nuevas herramientas para crear”, ha apostillado.

ASUS AVANZA EN SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Durante el evento de presentación, ASUS también ha aprovechado por repasar la presencia y el crecimiento de la marca. Así, bajo su objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas e inteligentes que impulsen el potencial de personas y empresas en todo el mundo, la compañía ha remarcado que cuenta con más de 17.000 empleados, 5.500 ingenieros dedicados a I+D y más de 1.000 profesionales especializados en IA.

Teniendo esto en cuenta, la compañía ha subrayado su intención de continuar creciendo y, prueba de ello, ha logrado una facturación de +41 por ciento, con un beneficio neto del 57 por ciento, todo ello, manteniendo su posición como “marca número uno en componentes, ecosistema gaming y monitores OLED”.

Con todo ello, tras más de 22 años de presencia en el mercado Español “situando a las personas en el centro”, ASUS ha vuelto a acercarse a los usuarios con este nuevo Zenbook 14, apostando por una tecnología “cada vez más adaptada a las nuevas necesidades del mercado”.