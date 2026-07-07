Apple ya permite personalizar la voz y expresividad de Siri, entre las novedades de tercera beta de iOS 27

Apple ha agregado la capacidad de personalizar la voz y la expresividad de su asistente renovado Siri AI con la tercera versión beta para desarrolladores de su nueva iteración de sistema operativo iOS 27, que incluye controles de voz para “ritmo” y “expresividad”.

Los de Cupertino presentaron Siri AI en el marco de su presentación anual para desarrolladores WWDC 26, su asistente mejorado e impulsado por Apple Intelligence que, además de ser más inteligente y más capaz, también ofrece respuestas con una conversación más “natural e interactiva”.

En este sentido, Apple ha distribuido la tercera versión beta de iOS 27 para desarrolladores, con la que ha implementado herramientas para personalizar la forma de interactuar con Siri AI, que permite variar características como el “ritmo” y la “expresividad” del asistente a la hora de charlar en conversaciones naturales.

Siri mostrará los resultados de los ajustes realizados en su personalización con la notificación “Tienes un mensaje nuevo”, para comprobar cómo resultan las distintas voces.

Además de la personalización de Siri, Apple también ha introducido otras actualizaciones en la tercera beta de iOS 27, como es el caso de la actualización del diseño del icono para la aplicación Recordatorios.

Continuando con el diseño, también se han agregado modificaciones en la apariencia de Liquid Glass, con reflejos más suaves en los iconos de las aplicaciones. Siguiendo esta línea, la barra de estado en el Centro de control, ahora muestra la señal y el tipo de red móvil, incluso cuando se utiliza conexión WiFi.

Por otra parte, otra de las novedades se ha agregado en el navegador Safari, que incluye las herramientas de organización automática de pestañas, la navegación por marcadores según sus temáticas y la función ‘Notify Me’, que analiza las páginas web para identificar cambios. Apple ha agregado igualmente la creación de extensiones personalizadas.

Con todo esta nueva versión beta de iOS 27 (número de compilación 24A5380h) ya se puede descargar desde el programa para desarrolladores de Apple, con el objetivo de probar sus últimas novedades.

Apple también ha lanzado la tercera beta para desarrolladores de watchOS 27, donde se ha introducido la compatibilidad con la IA del asistente Siri renovado, así como la nueva aplicación independiente de Siri.