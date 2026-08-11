Apple trabaja en ‘Reference Image’, una herramienta para autenticar imágenes capturadas desde la cámara de un iPhone

Apple está trabajando en Apple Reference Image, una nueva función de iOS 27 diseñada para ayudar a los usuarios a identificar si una fotografía proviene de una cámara de un iPhone y poder diferenciarla más fácilmente del contenido generado con herramientas de inteligencia artificial (IA).

A la hora de identificar imágenes generadas con IA, las tecnológicas han desarrollado herramientas como las etiquetas SynthID de Google, que introducen marcas de agua imperceptibles en el contenido, así como las etiquetas de Meta para el contenido generado por IA en Facebook, Instagram y Threads, que informan sobre el uso de estas tecnologías, o Image Playground de Apple, que marca los metadatos de las imágenes generadas en la ‘app’.

Ahora, los de Cupertino pretenden seguir esta línea, pero con una nueva herramienta llamada Apple Reference Image, que ha sido ideada para autenticar el origen de las fotos cuando provienen de la cámara de un iPhone, utilizando datos únicos vinculados al ‘hardware’ desde dónde se capturó.

Así lo ha compartido el medio especializado 9to5mac, que ha tenido acceso a esta función tras analizar el código de la versión beta 5 del nuevo sistema operativo iOS 27, con la que Apple pretende ofrecer nuevas formas de discernir entre contenido real o sintético, más allá de las etiquetas de contenido de IA.

Concretamente, el medio citado ha identificado que el sistema está diseñado para que Apple no pueda acceder a la fotografía original, de cara a mantener la privacidad de los usuarios, aunque sí se enviará a la nube privada para llevar a cabo su autenticación.

De esta forma, solo se compartirá con la tecnológica la información relacionada con el sensor de la cámara y los metadatos de la foto para corroborar que ha sido capturada desde la cámara del iPhone. Asimismo, se ha de tener en cuenta que si Apple determina que el sensor puede estar comprometido, podrá no otorgar la autenticación o, incluso, revocar las autenticaciones previas ya concedidas a imágenes que estén asociadas al sensor en cuestión.

Con todo, actualmente la función está desactivada por defecto, pero se ha hallado en los ajustes de la cámara, bajo el nombre de la función ‘Reference Image’. También cabe destacar que, para que las fotografías reciban esta autenticación, deberán capturarse desde un nuevo modo de ‘Reference’ en la cámara, por lo que las que se realicen con la cámara normal no contendrán información de autenticación.

Igualmente, se podrá corroborar localmente si la foto está autenticada al compartir estas imágenes con otros usuarios de iPhone o al transferirlas a otros dispositivos Mac o PC mediante USB.