Apple Music sube de precio en España: 1 euro más en los planes estudiante e individual y 3 en el familiar

Apple ha subido los precios de su servicio de música en ‘streaming’ en España, donde ha incrementado un euro el coste de los planes estudiante e individual y tres el familiar, aunque mantiene la prueba gratuita para las nuevas suscripciones.

El plan individual, que hasta ahora tenía un precio mensual de 10,99 euros al mes, ha aumentado hasta los 11,99 euros. Con él, se tiene acceso a un catálogo de más de cien millones de canciones, así como a contenido exclusivo de artistas y a la reproducción con audio espacial y sonido sin pérdida.

Por su parte, el plan estudiante, que incluye los contenidos del plan individual y el acceso a Apple TV, ahora tiene un coste mensual de 6,99 euros, frente a los 5,99 euros que costaba antes; mientras que el plan familiar ha pasado de 16,99 euros a 19,99 euros al mes, y permite compartir la suscripción con hasta cinco personas.

Ante esta subida, Apple mantiene el mes de prueba gratuito en las nuevas suscripciones a los planes individual y familiar, mientras que el plan estudiante promociona un mes de acceso gratuito que también incluye Apple TV.