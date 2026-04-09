Apple actualiza su programa de reparación de autoservicio para cubrir MacBook Neo, iPhone 17e o Studio Display XDR

Apple ha actualizado su programa de reparación de autoservicio para incluir piezas de respuesto para sus últimos lanzamientos, como el MacBook Neo, el iPhone 17e o el Studio Display XDR, en su tienda.

La compañía de Cupertino extendió su servicio de reparaciones en España en diciembre de 2022 y, desde entonces, ha ido ampliando la compatibilidad para reparar sus dispositivos, introduciendo nuevas opciones como la posibilidad de admitir el uso de partes procedentes de dispositivos usados de su marca.

Con esta última actualización, Apple ha extendido este servicio a su último portátil, el económico MacBook Neo, así como a otros lanzamientos, como el iPhone 17e, el iPad Air (M4), el MacBook Air (M5), el MacBook Pro (M5 Pro y M5 Max) y los monitores Studio Display y Studio Display XDR, según ha recogido el portal especializado 9to5Mac.

La tecnológica estadounidense ha incorporado a su autoservicio piezas como cristales, altavoces, carcasas, ventiladores, placas y otros componentes, así como las herramientas necesarias para la reparación.

De esta forma, los usuarios pueden adquirir los componentes necesarios para realizar las reparaciones por su cuenta apoyándose en los manuales de reparación oficiales, también disponibles en la tienda online.