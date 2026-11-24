Anthropic ha anunciado la disponibilidad de Claude Ship en beta como una herramienta basada en agentes de Inteligencia Artificial (IA) que se encarga de revisar, corregir y aprobar cambios de código según las políticas que cada equipo establezca

El laboratorio de IA ha dado todos los detalles de una nueva herramienta que llega para revisar los denominados ‘pull requests’ (PR), o solicitudes de extracción, para “corregirlos y decidir cuáles están listos para fusionarse” y con el objetivo de “distribuir código tan rápido como el equipo lo escribe”.

“Claude Ship está compuesto por Code Review, que ya cuenta con disponibilidad general, y dos nuevos agentes en fase beta: PR Steward y Claude Approvals. En conjunto, llevan un ‘pull request’ a través de la revisión, las correcciones y la decisión de aprobación para que los equipos no tengan que gestionar cada paso manualmente”, ha indicado Anthropic en el anuncio en su web. Además, Code Review permite configurar el nivel de revisión a Rápida, Estándar o Profunda según la necesidad de cada repositorio.

En lo que respecta a los dos nuevos agentes de IA que se encuentran en beta, PR Steward es el encargado de mantener un ‘PR’ en verde (con todas las comprobaciones superadas), pero en ningún momento se encargará de aprobar ni fusionar ‘pull requests’. Sí que interviene “cuando fallan las comprobaciones de CI (integración continua), cuando hay conflictos de fusión y ante los comentarios de revisión de Code Review, otras herramientas de revisión o miembros del equipo”.

En cambio, Claude Approvals es el agente que aplica una política de aprobación según el archivo que el equipo define dentro del repositorio y que es similar a CODEOWNERS (un archivo de texto que define qué personas o equipos son responsables de cada parte del proyecto), aunque puede exigir una validación humana si se necesita en determinados escenarios.

“Para la mayoría de clientes, recomendamos activar primeramente el modo de solo observación para ir generando la confianza necesaria antes de configurar la protección de ramas (branch protection) para exigir la luz verde de Claude Approvals”, ha puntualizado Anthropic sobre este agente.

Por su parte, los desarrolladores pueden probar Claude Ship en sus propios ‘pull requests’ con el comando ‘/ship’, que comienza a desplegarse desde este lunes en Claude Code y la app de escritorio.

Claude Ship está disponible en los planes Claude Team y Enterprise para repositorios de GitHub y su coste se basa en ‘tokens’, por lo que puede sumarse al gasto general de la organización o empresa.

Por último, como oferta de lanzamiento de Claude Ship, la tecnológica ofrece a ciertas organizaciones con Claude Enterprise al menos 10.000 dólares en créditos de uso de Claude Ship durante los 30 días posteriores a su solicitud (la fecha límite es el 15 de enero de 2027).