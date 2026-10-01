Amazon rediseña los Kindle para ofrecer una pantalla uniforme y nuevos colores

Amazon ha presentado una nueva gama de sus dispositivos Kindle que llega con un nuevo diseño de pantalla que hace que ofrece una experiencia de lectura más uniforme, y nuevos colores que abarcan el cuerpo completo de los ‘eReader’.

La compañía tecnológica asegura que ha rediseñado sus nuevos Kindle “desde cero” para que todos tengan una pantalla uniforme, algo que ha conseguido con una construcción de pantalla con apilamiento inverso, que evita que este elemento presente bordes elevados que interrumpan la superficie de lectura.

La gama no solo estrena nuevos colores (morado ube, azul alpino, verde agua, grafito y granate), sino que estos se extienden de manera uniforme en todo el cuerpo del ‘eReader’, es decir, tanto en la parte frontal como en la trasera, como explica Amazon en una nota de prensa.

Estos cambios llegan al nuevo Kindle de 6 pulgadas que ofrece 16GB de almacenamiento, autonomía para seis semanas de uso con una sola carga y una apertura de libros un 30 por ciento más rápida.

Otro integrante de la nueva gama es Kindle Paperwhite. Su diseño, más fino y ligero que el de la generación anterior, es también resistente al agua. Cuenta con luz cálida ajustable y autonomía de hasta doce semanas.

El nuevo Kindle Paperwhite está disponible en la versión Signature Edition, con carcasa trasera de aluminio y 32GB de almacenamiento y un versión estándar de 16GB.

Amazon también ha rediseñado Kindle Colorsoft, que ofrece un color similar al del papel impreso para evitar la fatiga ocular. Cuenta con 16GB de almacenamiento, y puede encontrarse en una versión Signature Edition con carcasa de aluminio y 32GB de almacenamiento.

Todos los nuevos Kindle están disponibles para reserva desde este jueves. Junto a ellos llegará también una nueva gama de accesorios, que incluye Kindle Click, un mando Bluetooth compacto para pasar páginas, una funda con pasapáginas, una base de carga y fundas Kindle.