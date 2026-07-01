Vamos y MOCA respaldan a Grace Hernández para presidir la Asamblea

La bancada independiente VAMOS, en acuerdo con el Movimiento Otro Camino (MOCA), anunció que respaldará a la diputada Grace Hernández como candidata a la Presidencia de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027.

La fórmula consensuada entre ambas agrupaciones se completa con el diputado Lenín Ulate, de VAMOS, como candidato a la primera vicepresidencia, y el diputado Augusto Efraín Palacios, también de VAMOS, para la segunda vicepresidencia.

Según un comunicado conjunto, la decisión es el resultado de un proceso de diálogo orientado a construir un acuerdo amplio entre ambas fuerzas políticas con miras a la elección de la nueva junta directiva del Órgano Legislativo.

Las bancadas señalaron que, tras evaluar distintos perfiles y trayectorias, y ante la necesidad de un liderazgo capaz de tender puentes entre las diferentes fuerzas legislativas, la candidatura de Grace Hernández fue la que alcanzó el mayor consenso.

VAMOS y MOCA hicieron un llamado al resto de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional a respaldar esta propuesta, con el objetivo de conformar una directiva que, según indicaron, responda a las necesidades de la ciudadanía y actúe con transparencia.

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