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jueves, 07 mayo 2026
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Política
Vamos no apoyará reelección de Jorge Herrera
La bancada de Vamos aseguró que si el diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aspira a reelegirse en el cargo, no lo apoyarían debido a promesas no cumplidas
Redacción
07 de mayo de 2026
01
De julio se escogerá al nuevo presidente de la Asamblea Nacional.
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