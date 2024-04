Torrijos se reúne con seguidores en Changuinola

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, sostuvo un encuentro con residentes de Changuinola, en Bocas del Toro, donde reiteró su compromiso con la gente más humilde del país, además de atender la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante el recorrido, el exmandatario recordó a su padre Omar Torrijos Herrera, y dijo que honrará su memoria.

“Por eso estamos en esta contienda electoral, porque no venimos a engañarlos, venimos a trabajar hombro a hombro con ustedes para dejarles una mejor calidad de vida, para que puedan vivir, para que la plata les alcance, para que no tengan que andar mendigando una beca, porque con nosotros no hay que tener influencia o palanca”, aseguró.

Asimismo, enumeró los programas especiales en favor de los indígenas durante su administración entre el 2004 y 2009, al igual que las oportunidades de estudios que se les dio a jóvenes de la comarca y de Bocas del Toro, quienes fueron a estudiar a Europa turismo, ingeniería y economía.

“Porque nosotros sí estamos conscientes de que todos merecen una oportunidad y la vamos a honrar; Vamos a tener programas especiales para los pueblos indígenas y no serán olvidados nunca más; vamos a trabajar con ustedes y devolverles las oportunidades que hoy se las están robando”, puntualizó.

Torrijos dijo que está anuente de la ausencia de políticas sociales en la provincia y de la gran desigualdad que enfrentan las madres, a las que no les alcanza el dinero para atender las necesidades de sus hijos.

“Yo sé de las abuelas, de los niños que están en la calle, de los problemas de las drogas que hay en la provincia, de los problemas de abusos que no le garantizan a la niñez la oportunidad de salir adelante, pero no solo conozco los problemas, sé cómo solucionarlos y sé que juntos podemos sentarnos a discutir a encontrar un camino que le permita a los panameños mejorar su calidad de vida, sacar a los niños de la calle y darle la oportunidad que estén en las aulas”, enfatizó.