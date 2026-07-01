Shirley Castañedas es electa presidenta de la Asamblea

La diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas (RM), fue electa presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2026-2027.

Castañedas obtuvo 42 votos a favor durante la elección de la nueva junta directiva del órgano Legislativo, con el respaldo de su bancada, así como de diputados de Cambio Democrático y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), además de la bancada mixta.

La diputada del Partido Popular, Patsy Lee, quien no pertenece a ninguna bancada, también respaldó con su voto a Castañedas.

En la contienda, la candidata Grace Hernández, postulada por las bancadas de MOCA y VAMOS, obtuvo 21 votos a su favor, sin alcanzar la mayoría necesaria para presidir el Legislativo.

En tanto, los ocho diputados de la bancada Panameñista se abstuvieron de votar durante la elección.

Con este resultado, la Asamblea Nacional definió su nueva junta directiva para el próximo periodo legislativo.