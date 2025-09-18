Prohijan cuatro anteproyectos de ley en la Comisión de Gobierno

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, prohijó cuatro anteproyectos de ley relacionados con justicia comunitaria, reformas al Código Penal y protección del libre tránsito.

Entre los prohijados destacan: el Anteproyecto de Ley 129, presentado por el diputado Augusto Palacios, que introduce modificaciones a la Ley 467 de 2025, la cual subroga la Ley 16 de 2016 sobre Justicia Comunitaria de Paz, además de cambios al Código Judicial, el Código Procesal Penal y el Código Penal.

Anteproyecto de Ley 117, del diputado José Pérez Barboni, que modifica un artículo de la Ley 467 de 24 de abril de 2025, vinculada también a la Justicia Comunitaria de Paz.

Anteproyecto de Ley 17, del diputado Ernesto Cedeño, que plantea reformas al artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005.

Anteproyecto de Ley 92, propuesto por el diputado Edwin Vergara, que adiciona los artículos 229-A y 229-B al Código Penal para garantizar la protección del libre tránsito en caminos y espacios públicos de interés nacional, así como la defensa de bienes patrimoniales del Estado.