$!Presidenta de la Asamblea afirma que hay “consenso” para conformar las 15 comisiones de trabajo del legislativo

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) alcanzaron este lunes, 20 de julio, un consenso para conformar las 15 comisiones. La presidenta de la AN Shirley Castañedas informó ante periodistas que el acuerdo fue logrado entre todas las bancadas.

”Hay consenso en la conformación de las 15 comisiones. Todas las bancadas hemos llegado a un acuerdo y ahora corresponde presentar la propuesta ante el pleno para cumplir con el procedimiento establecido”, manifestó.

Al ser consultada sobre si alguna comisión había generado diferencias durante las negociaciones, la presidenta del Legislativo aseguró que el consenso se alcanzó en todas. “No hubo ningún problema. Presupuesto, Credenciales, Gobierno, todas las comisiones están en consenso en estos momentos”, afirmó.

La diputada añadió que el acuerdo permitirá iniciar el trabajo legislativo con la discusión de anteproyectos y proyectos de ley.

Miembros de la Comisiones de Credenciales, Presupuesto, Trabajo y Salud y la de Gobierno: