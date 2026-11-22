El partido en formación Unidos para la Nueva Era (UNE), liderado por el expresidente Martín Torrijos Espino, realizó jornadas de inscripción de adherentes durante el fin de semana en distritos de Panamá Oeste, Chiriquí y San Miguelito, como parte del proceso para constituirse formalmente como colectivo político.

El sábado, dirigentes y activistas de la organización recorrieron sectores de Arraiján y La Chorrera, entre ellos Barrio Colón, Barrio Balboa y Puerto Caimito, donde promovieron la inscripción de simpatizantes.

Las actividades continuaron el domingo en Chiriquí, con encuentros en los distritos de Barú, Bugaba y David. También se desarrollaron jornadas de inscripción en San Miguelito, provincia de Panamá.

Durante una de sus intervenciones en Chiriquí, Torrijos afirmó: “Tenemos la convicción de que sabemos hacer el trabajo y resolver. Estoy seguro de que esto tiene arreglo”.