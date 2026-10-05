Nuevo Horizonte, partido en formación

El colectivo Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte fue reconocido como partido político en formación, luego de que el Tribunal Electoral aprobara su solicitud mediante la Resolución No. 25 del 24 de septiembre de 2026.

La agrupación presentó su solicitud el pasado 9 de junio, por medio de su presidente provisional, Rubén Darío Tercero Campos Rodríguez, junto con 886 firmas de iniciadores. De estas, 638 fueron validadas por la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Tras subsanar las observaciones realizadas y cumplirse el periodo establecido para la presentación de objeciones, el Tribunal Electoral determinó que la documentación entregada por el colectivo se encontraba completa y en orden.

Como parte del proceso, se autorizó a Tercero Campos Rodríguez a abrir una cuenta corriente temporal única de formación en el Banco Nacional de Panamá. Este paso es necesario para avanzar hacia la inscripción de adherentes.

Una vez acreditada la cuenta bancaria, la Dirección Nacional de Organización Electoral habilitará los mecanismos para que el colectivo pueda iniciar la inscripción de adherentes en todo el país.