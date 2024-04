“Nos atacan porque saben que estamos fuertes”, asegura Lombana

En conferencia de prensa, Ricardo Lombana acusó a sus adversarios de haber emprendido, en medios tradicionales y digitales, una campaña sucia en su contra.

Lombana indicó que quienes lo atacan “son candidatos que tienen causas con la justicia, que no se dejan investigar porque no han renunciado a sus fueros o candidatos que se jactan de ser defensores de la familia y de los valores de la iglesia, mientras generan mentiras que solo pueden ser creadas por mentes pecaminosas”.

Explicó que los ataques empezaron con más fuerza cuando su equipo de campaña anunció la medida que busca dejar el pago de la luz a B/. 5 a través de paneles solares.

“El ladrón cree que son todos de su misma condición y como no tienen con qué atacarme, inventan, porque yo no tengo casos pendientes con la justicia, nunca he pactado con ellos y renuncié a mis fueros”, sostuvo el candidato del Movimiento Otro Camino.

Lombana dejó claro que no le teme a la dureza de las campañas. “Atacan y desvían la atención para que no sigamos pensando en las noticias que son reales, constatables, como el dinero que regalaron a sus familias usando al IFARHU. Candidatos de todos los partidos tienen familiares que recibieron los auxilios que son del pueblo”, sostuvo.

“Yo confío plenamente en la capacidad del pueblo panameño para darse cuenta de lo que aquí está pasando. A mí me van a encontrar en el mismo lugar que siempre estuve y por cada ataque mentiroso, responderemos con una propuesta”, sentenció.