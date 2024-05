$!MOCA en busca de nuevos líderes para fortalecerse

Con miras a fortalecer el colectivo y de captar nuevos líderes, el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA) Ricardo Lombana habló sobre el futuro del partido, mientras que algunos electos toman distancia y otros se mantienen en incertidumbre por sus cargos tras enfrentar impugnaciones.

En su primera aparición desde el pasado 5 de mayo, Lombana señaló en un video: “Fortaleceremos nuestro partido, lo haremos crecer, de la mano de la juventud, abriremos próximamente los libros de inscripción y seguiremos en la búsqueda y formación de nuevos líderes”.

El colectivo obtuvo más de 558 mil votos en las presidenciales, pero el apoyo no se vio reflejado en las otras candidaturas. Al final MOCA sacó tres diputados, un alcalde y nueve representantes.

El primero en manifestar su descontento luego de los comicios fue el diputado electo Ernesto Cedeño.

En el Knockout de La Prensa reiteró que a pesar de obtener la curul por MOCA, continuará sin inscribirse en este colectivo.

Dejó claro que cuando su línea no coincida con la del partido, no lo respaldará y agregó que el único apoyo que recibió de Lombana fue la postulación.

“Toda la campaña me la pagué yo”, dijo. Por su parte, el diputado electo José Pérez Barboni, dijo que los diputados de MOCA aún no han definido a quién respaldarán para la directiva de la Asamblea, aunque no descartan apoyar a la bancada de Vamos.

Impugnación

En el circuito 8-4, donde fueron electos dos diputados postulados por MOCA (Cedeño y Grace Hernández), se presentó una impugnación en esta elección, por parte de Alejandro Pérez, candidato de RM.